"Лошадь, которая не стала есть шляпу"

Как порадовать себя и близких? Один из верных способов - сходить на хорошую интеллектуальную комедию. Она ждет вас в Базеле. Подробности здесь.
Quelle est la source de joie garantiе ? Une bonne comédie intellectuelle. Elle vous attend à Bâle. Les détails.
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