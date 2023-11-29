"Лошадь, которая не стала есть шляпу"

"Pferd frisst Hut"

Базель

Bâle

с 2023-11-20 00:00:00 по 2024-05-11 00:00:00

Как порадовать себя и близких? Один из верных способов - сходить на хорошую интеллектуальную комедию. Она ждет вас в Базеле. Подробности здесь.