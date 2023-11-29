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среда, 29 ноября 2023 года   

Заголовок

"Лошадь, которая не стала есть шляпу"

Заголовок на французском

"Pferd frisst Hut"

Город

Базель

Город на французском

Bâle

Дата Афиши

с 2023-11-20 00:00:00 по 2024-05-11 00:00:00

Анонс русский

Как порадовать себя и близкихОдин из верных способов сходить на хорошую интеллектуальную комедиюОна ждет вас в Базеле. Подробности здесь.

Анонс французский

Quelle est la source de joie garantiе ? Une bonne comédie intellectuelle. Elle vous attend à Bâle. Les détails

 

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