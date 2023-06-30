Montreux Jazz Festival 2023

57-й выпуск Montreux Jazz Festival пройдет на берегу Женевского озера с 30 июня по 15 июля. В этом году более 80% мероприятий будут бесплатными. Подробности.
La 57e édition du Montreux Jazz Festival se déroule sur les rives du lac Léman du 30 juin au 15 juillet.Cette année, plus de 80% des événements programmés au Festival seront accessibles gratuitement. Détails.
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