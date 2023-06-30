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пятница, 30 июня 2023 года   

29.06.2023 - 12:30Забастовка в женевском аэропорту

Заголовок

Montreux Jazz Festival 2023

Заголовок на французском

Montreux Jazz Festival 2023

Город

Монтре

Город на французском

Montreux

Дата Афиши

с 2023-06-30 00:00:00 по 2023-07-15 00:00:00

Анонс русский

57-й выпуск Montreux Jazz Festival пройдет на берегу Женевского озера с 30 июня по 15 июля. В этом году более 80% мероприятий будут бесплатными. Подробности.

Анонс французский

La 57e édition du Montreux Jazz Festival se déroule sur les rives du lac Léman du 30 juin au 15 juillet.Cette année, plus de 80% des événements programmés au Festival seront accessibles gratuitement. Détails.

 

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