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пятница, 17 февраля 2023 года   

Заголовок

"Мертвые углы - Цюрих и колониализм"

Заголовок на французском

"Blnde flecken - Zürich und der Kolonialismus"

Город

Цюрих

Город на французском

Zurich

Дата Афиши

с 2023-02-16 00:00:00 по 2023-07-15 00:00:00

Анонс русский

Небольшая, но очень познавательная выставка проходит в эти дни в мэрии города на Лиммате. Подробности здесь.

Анонс французский

Une exposition modeste de taille mais très instructive en contenu a lieu actuellement dans la Mairie de la ville sur Limmat. Les détails

 

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