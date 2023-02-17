"Мертвые углы - Цюрих и колониализм"

Небольшая, но очень познавательная выставка проходит в эти дни в мэрии города на Лиммате. Подробности здесь.
Une exposition modeste de taille mais très instructive en contenu a lieu actuellement dans la Mairie de la ville sur Limmat. Les détails.
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Почему украинские беженцы судятся с Люцерном?Как выяснилось, в Люцерне обладатели статуса S получают гораздо меньшую социальную помощь, чем в других кантонах.
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