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пятница, 1 октября 2021 года   

Заголовок

Теодор Курентзис и musicAeterna в резиденции в Люцерне

Заголовок на французском

Teodor Currectzis et musicAeterna en résidence à Lucerne

Город

Люцерн

Город на французском

Lucerne

Дата Афиши

с 2021-09-24 00:00:00 по 2021-10-08 00:00:00

Анонс русский

Cвою первую международную резиденцию знаменитый дирижер решил провести именно в Швейцарии! В программе – концерты, мастер-классы, показы фильмов, выставка, дискуссии… Подробности здесь.

Анонс французский

Le célèbre maestro a choisi la Suisse comme lieu de sa première résidence internationale. Le riche programme inclut des concerts, des master classes, des discussions, des projections des films et une exposition. Les détails

 

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