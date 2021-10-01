Теодор Курентзис и musicAeterna в резиденции в Люцерне

Федеральный совет предлагает продлить на десять дней период покрытия расходов на тесты, которые, таким образом, будут бесплатными для всех до 10 октября. Кроме того, люди, которые уже получили первую дозу вакцины, смогут до конца ноября делать анализы бесплатно, чтобы получить Covid-сертификат.