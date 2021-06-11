Главное на сегодня.
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Культура
Век музыки в десяти произведенияхНГ, Лугано
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Программа сольного концерта российского пианиста Даниила Трифонова в Лугано обещает быть самой эклектичной в сезоне.
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Образование и наука
Лучший университет Европы находится в ШвейцарииЗаррина Салимова, Цюрих
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Федеральная политехническая школа Цюриха (ETHZ) в четырнадцатый раз подряд заняла первое место среди европейских университетов в рейтинге Quacquarelli Symonds.
Как получить Covid-сертификат?Сертификаты будут выдаваться в бумажном и электронном виде, а проверить их можно будет без передачи или хранения персональных данных.
Когда и где будут доступны Covid-сертификаты?Дата введения документов может варьироваться от кантона к кантону, а процедура их получения будет зависеть от того, что именно подтверждает свидетельство – вакцинацию против Covid-19, вылеченную инфекцию или отрицательный результат теста.
На пенсию – в 65 летОбе палаты швейцарского парламента проголосовали за повышение пенсионного возраста для женщин до 65 лет. Женщинам в Швейцарии, таким образом, придется работать на год дольше, чтобы получить полную пенсию AVS/AHV.
Как получить Covid-сертификат?Сертификаты будут выдаваться в бумажном и электронном виде, а проверить их можно будет без передачи или хранения персональных данных.
Covid-19: значительные изменения с понедельникаМеры борьбы с коронавирусом будут ослаблены в Швейцарии с 31 мая. Федеральный совет принял решение о более масштабном этапе послаблений, чем планировалось изначально. Это касается, в частности, публичных мероприятий, частных встреч и ресторанов.
Швейцария-ЕС: что дальше?Федеральный совет пришел к выводу, что между Швейцарией и ЕС остаются существенные разногласия по ключевым пунктам рамочного соглашения. Берн решил не подписывать соглашение, поставив тем самым точку в переговорах, которые длились семь лет.