Фотографическая Одиссея между Женевой, Санкт-Петербургом и Средиземноморьем

Une Odyssée photographique entre Genève, Saint Pétersbourg et la Méditerranée

Genève

с 2020-09-22 00:00:00 по 2021-01-31 00:00:00

Выставка, посвященная знаменитому швейцарскому фотографу Фреду Буассонна, выводит на первый план малоизвестную грань его карьеры и образы Средиземноморья – региона, который он исколесил в течение первых трех десятилетий 20 века в поисках света, Большой Греции и независимого Египта, воспетых Гомером мест и библейских пейзажей… Подробности здесь.

