Фотографическая Одиссея между Женевой, Санкт-Петербургом и Средиземноморьем

Выставка, посвященная знаменитому швейцарскому фотографу Фреду Буассонна, выводит на первый план малоизвестную грань его карьеры и образы Средиземноморья – региона, который он исколесил в течение первых трех десятилетий 20 века в поисках света, Большой Греции и независимого Египта, воспетых Гомером мест и библейских пейзажей… Подробности здесь.
L’exposition consacrée au grand photographe suisse Fred Boissonnas, au Musée Rath, à Genève met en valeur un pan meconnu de la carrière du photographe, ses images de la Méditerranée qu’il parcourut durant les trois premières décennies du XXe siècle à la recherche de la lumière, de la Grande Grèce ou de l’Égypte indépendante, des lieux homériques ou des paysages bibliques. Les détails.
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