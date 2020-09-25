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пятница, 25 сентября 2020 года   

Заголовок

Фотографическая Одиссея между Женевой, Санкт-Петербургом и Средиземноморьем

Заголовок на французском

Une Odyssée photographique entre Genève, Saint Pétersbourg et la Méditerranée

Город

Город на французском

Genève

Дата Афиши

с 2020-09-22 00:00:00 по 2021-01-31 00:00:00

Анонс русский

Выставка, посвященная знаменитому швейцарскому фотографу Фреду Буассонна, выводит на первый план малоизвестную грань его карьеры и образы Средиземноморья – региона, который он исколесил в течение первых трех десятилетий 20 века в поисках света, Большой Греции и независимого Египта, воспетых Гомером мест и библейских пейзажей… Подробности здесь.

Анонс французский

L’exposition consacrée au grand photographe suisse Fred Boissonnas, au Musée Rath, à Genève met en valeur un pan meconnu de la carrière du photographe, ses images de la Méditerranée qu’il parcourut durant les trois premières décennies du XXe siècle à la recherche de la lumière, de la Grande Grèce ou de l’Égypte indépendante, des lieux homériques ou des paysages bibliques. Les détails.

 

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среда, 30 сентября 2020 года
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