Вкус искусства в Базеле

Le goût de l’art à Bâle

Базель

Bâle

с 2020-06-17 00:00:00 по 2020-07-26 00:00:00

В музее Тэнгли до 26 июля проходит выставка «Amuse-bouche. Le Goût de l’art», посетители которой смогут выяснить, какой вкус у искусства: соленый, сладкий, кислый или горький, а также узнать много нового о творческом процессе. Подробности - в нашей статье.