Подписка на е-рассылку Печатное издание

четверг, 18 июня 2020 года   

Заголовок

Вкус искусства в Базеле

Заголовок на французском

Le goût de l’art à Bâle

Город

Базель

Город на французском

Bâle

Дата Афиши

с 2020-06-17 00:00:00 по 2020-07-26 00:00:00

Анонс русский

В музее Тэнгли до 26 июля проходит выставка «Amuse-bouche. Le Goût de l’art», посетители которой смогут выяснить, какой вкус у искусства: соленый, сладкий, кислый или горький, а также узнать много нового о творческом процессе. Подробности - в нашей статье.

Анонс французский

Jusqu’au 26 juillet , le Musée Tinguely présente l'exposition «Amuse-bouche. Le Goût de l’art», où les visiteurs pourront découvrir quel est le goût de l’art: salé, sucré, acide ou amer, ainsi qu’apprendre beaucoup de nouveau sur le processus créatif. Vous trouverez plus d'infos dans notre article.

 

Добавить комментарий

Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь , чтобы отправить комментарий
КУРСЫ ВАЛЮТ
CHF-USD 1.05
CHF-EUR 0.93
CHF-RUB 73.15
ДОСЬЕ
COVID-2019
|COVID-2019

Ассоциация

Association

ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Путешествия в посткоронавирусную эпоху

 В понедельник государства Шенгенской зоны открыли внутренние границы, однако некоторые ограничения остаются в силе. Что нужно учитывать при планировании поездки? Где по прибытии нужно будет соблюдать карантин? Какие санитарные правила действуют в разных странах?

Всего просмотров: 2,404

Коронакризис угрожает миру на земле

 Швейцария вошла в десятку наиболее мирных стран в глобальном рейтинге миролюбия (Global Peace Index). Россия заняла 154-е место из 163-х.

Всего просмотров: 2,064

Легенда о швейцарском рае. 11. Когда Лев Толстой разрушает «швейцарский миф»

 Мы продолжаем публикацию серии очерков российской писательницы и автора Нашей Газеты Натальи Бегловой, посвященных истокам швейцарского мифа.

Всего просмотров: 1,508
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ

Covid-19: какие страны лучше всех справились с эпидемией?

 Швейцария заняла первую строчку в составленном консорциумом Deep Knowledge Group рейтинге наиболее безопасных стран во время пандемии коронавируса. Россия – на 61-м месте.

Всего просмотров: 3,048

Путешествия в посткоронавирусную эпоху

 В понедельник государства Шенгенской зоны открыли внутренние границы, однако некоторые ограничения остаются в силе. Что нужно учитывать при планировании поездки? Где по прибытии нужно будет соблюдать карантин? Какие санитарные правила действуют в разных странах?

Всего просмотров: 2,404

Владимир Медведев: «В зоне, куда пускают только своих»

 Совсем недавно в лозаннском издательстве вышел французский перевод романа «Заххок», который может показаться в равной степени экзотическим как русскоязычному, так и франкоязычному читателю.

Всего просмотров: 1,334
© 2020 Наша Газета - NashaGazeta.ch
Все материалы, размещенные на веб-сайте www.nashagazeta.ch, охраняются в соответствии с законодательством Швейцарии об авторском праве и международными соглашениями. Полное или частичное использование материалов возможно только с разрешения редакции. В случае полного или частичного воспроизведения материалов сайта Nashagazeta.ch, ОБЯЗАТЕЛЬНА АКТИВНАЯ ГИПЕРССЫЛКА на конкретный заимствованный текст. Фотоизображения, размещенные редакцией Nashagazeta.ch, являются ее исключительной собственностью. Полное или частичное воспроизведение фотоизображений без разрешения редакции запрещено. Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные читателями в комментариях и блогерами на их личных страницах. Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.
DrupalCoder — поддержка сайта c 2017 года
Scroll to Top
Scroll to Top