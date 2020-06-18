Вкус искусства в Базеле

В музее Тэнгли до 26 июля проходит выставка «Amuse-bouche. Le Goût de l’art», посетители которой смогут выяснить, какой вкус у искусства: соленый, сладкий, кислый или горький, а также узнать много нового о творческом процессе. Подробности - в нашей статье.
Jusqu’au 26 juillet , le Musée Tinguely présente l'exposition «Amuse-bouche. Le Goût de l’art», où les visiteurs pourront découvrir quel est le goût de l’art: salé, sucré, acide ou amer, ainsi qu’apprendre beaucoup de nouveau sur le processus créatif. Vous trouverez plus d'infos dans notre article.
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