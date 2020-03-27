Covid-19: 1390 новых случаев за сутки

Согласно бюллетеню Федерального департамента здравоохранения (OFSP) от 27 марта, в Швейцарии подтверждено 12 161 случаев заражения Covid-19, что на 1390 больше, чем днем ранее.
По данным OFSP, госпитализация понадобилась 1069 заболевшим: 60% мужчин и 40% женщин. Средний возраст госпитализированных пациентов составляет 70 лет.
Больше всего заболевших по отношению к общему числу жителей зарегистрировано в кантонах Тичино (473,8 случая на 100 000 человек), Во (334,2) и Базель-городской (309,6).
От вызванных инфекцией осложнений скончались 197 человек: 120 мужчин (61%) и 77 женщин (39%). Средний возраст скончавшихся – 83 года.
Всего в Конфедерации проведено 97 012 тестов, 12% из которых оказались положительными.
Подробнее о распространении эпидемии в Швейцарии читайте в нашей ежедневной хронике. Следующий материал выйдет в понедельник.
От редакции: Все наши материалы о Covid-19 собраны в специальном тематическом досье.
Коронавирус: в Швейцарии скончались более 100 человекВ Конфедерации проведено 84 000 тестов на Covid-19, 12% из которых оказались положительными, сообщает Федеральный департамент здравоохранения (OFSP).
Коронавирус: более 1000 новых случаев за суткиКоличество заболевших Covid-19 в Швейцарии продолжает расти. Больше всего случаев заболевания по отношению к общему числу жителей зарегистрировано в кантонах Тичино, Во и Базель-городской.
Коронавирус: кого будут лечить?Швейцарская академия медицинских наук (ASSM) и Швейцарское общество интенсивной терапии (SSMI) дополнили указания, которыми должны руководствоваться врачи, если отделения реанимации и интенсивной терапии окажутся переполненными.
Коронавирус: в Швейцарии скончались более 100 человекВ Конфедерации проведено 84 000 тестов на Covid-19, 12% из которых оказались положительными, сообщает Федеральный департамент здравоохранения (OFSP).
«Остановим вирус!»Швейцарский Красный Крест, одна из самых активных национальных организаций всемирной гуманитарной сети, запустил информационную кампанию по предотвращению распространения COVID-19, пригласив в партнеры… юмориста.
Коронавирус: пик эпидемии еще не пройденCovid-19 продолжает распространяться по Швейцарии. Федеральное управление здравоохранения (OFSP) объявило в четверг о 1000 новых случаев заболевания за сутки.