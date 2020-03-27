Covid-19: 1390 новых случаев за сутки

Согласно бюллетеню Федерального департамента здравоохранения (OFSP) от 27 марта, в Швейцарии подтверждено 12 161 случаев заражения Covid-19, что на 1390 больше, чем днем ранее.

По данным OFSP, госпитализация понадобилась 1069 заболевшим: 60% мужчин и 40% женщин. Средний возраст госпитализированных пациентов составляет 70 лет.

Больше всего заболевших по отношению к общему числу жителей зарегистрировано в кантонах Тичино (473,8 случая на 100 000 человек), Во (334,2) и Базель-городской (309,6).

От вызванных инфекцией осложнений скончались 197 человек: 120 мужчин (61%) и 77 женщин (39%). Средний возраст скончавшихся – 83 года.

Всего в Конфедерации проведено 97 012 тестов, 12% из которых оказались положительными.

Подробнее о распространении эпидемии в Швейцарии читайте в нашей ежедневной хронике. Следующий материал выйдет в понедельник.

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