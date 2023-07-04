Автор: Заррина Салимова, Берн, 04.07.2023.
Глава Федерального департамента иностранных дел посетит Казахстан и Узбекистан. В центре внимания встреч в Астане и Ташкенте будут вопросы развития и экономического сотрудничества.|
Le chef du Département fédéral des affaires étrangères se rendra au Kazakhstan et en Ouzbékistan. Le développement et la coopération économique sont au cœur des rencontres à Astana et Tachkent.
С 3 по 9 июля федеральный советник Иньяцио Кассис совершит официальную поездку по ряду стран Центральной и Южной Азии. Визит начнется в Казахстане, продолжится в Узбекистане и завершится в Пакистане. Запланированы встречи с президентами Казахстана и Узбекистана – Касым-Жомартом Токаевым и Шавкатом Мирзиёевым. Главу швейцарского МИДа будут сопровождать национальные советники Грета Гизин, Элизабет Шнайдер-Шнайтер и Кристиан Вассерфаллен.
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