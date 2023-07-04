Иньяцио Кассис отправляется в Центральную Азию |Ignazio Cassis se rend en Asie centrale

С 3 по 9 июля федеральный советник Иньяцио Кассис совершит официальную поездку по ряду стран Центральной и Южной Азии. Визит начнется в Казахстане, продолжится в Узбекистане и завершится в Пакистане. Запланированы встречи с президентами Казахстана и Узбекистана – Касым-Жомартом Токаевым и Шавкатом Мирзиёевым. Главу швейцарского МИДа будут сопровождать национальные советники Грета Гизин, Элизабет Шнайдер-Шнайтер и Кристиан Вассерфаллен.