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вторник, 4 июля 2023 года   

Иньяцио Кассис отправляется в Центральную Азию |Ignazio Cassis se rend en Asie centrale

Автор: , Берн, .

Алматы. Фото: Alexander Serzhantov, Unsplash

Глава Федерального департамента иностранных дел посетит Казахстан и Узбекистан. В центре внимания встреч в Астане и Ташкенте будут вопросы развития и экономического сотрудничества.

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Le chef du Département fédéral des affaires étrangères se rendra au Kazakhstan et en Ouzbékistan. Le développement et la coopération économique sont au cœur des rencontres à Astana et Tachkent.

С 3 по 9 июля федеральный советник Иньяцио Кассис совершит официальную поездку по ряду стран Центральной и Южной Азии. Визит начнется в Казахстане, продолжится в Узбекистане и завершится в Пакистане. Запланированы встречи с президентами Казахстана и Узбекистана – Касым-Жомартом Токаевым и Шавкатом Мирзиёевым. Главу швейцарского МИДа будут сопровождать национальные советники Грета Гизин, Элизабет Шнайдер-Шнайтер и Кристиан Вассерфаллен.

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