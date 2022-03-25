Еще недавно все швейцарские СМИ ежедневно публиковали статистику заболевших ковидом и данные о заполняемости больниц. В течение последнего месяца информация об эпидобстановке сменилась буквально сводками с фронта, а газеты теперь обновляют данные о количестве зарегистрированных в Швейцарии украинских беженцев и доступных койках в федеральных центрах по предоставлению убежища.

В настоящее время для беженцев имеется 28 500 мест в кантональных и коммунальных структурах, при этом значительная часть из них уже занята. Кроме того, 28 354 швейцарские семьи добровольно предложили 69 648 спальных мест в своих домах для беженцев из Украины. В течение десяти дней Швейцарская организация по оказанию помощи беженцам (SFH) разместила 1300 человек в 537 принимающих семьях. Размещение в частных домах – не самый быстрый способ обеспечить нуждающихся крышей над головой. Необходимо, в частности, удостовериться, что беженцы не попадут в опасные ситуации. Именно поэтому принимающие семьи обязаны предоставить справку о судимости. Представительница SFH, выступая на брифинге в четверг, еще раз настоятельно рекомендовала швейцарцам не ехать за беженцами на вокзал, а самим беженцам - не принимать первые предложения от незнакомых лиц, чтобы не стать жертвой торговли людьми или принуждения к проституции. Не стоит также искать принимающую семью через социальные сети – по всем вопросам лучше напрямую обращаться к представителям федеральных центров по предоставлению убежища (SEM), которые помогут найти принимающую семью или предоставят место в одной из кантональных структур.

Символично, что среди тех, кто открыл двери своего дома украинцам, оказалась и проживающая в кантоне Вале Марта Альбертини, правнучка великого русского писателя Льва Толстого. 85-летняя женщина отметила в комментарии RTS, что ее знаменитый прадедушка отнесся бы к вторжению России в Украину с полным ужасом: «Он всегда был против войны, против насилия. Он всегда выступал за ненасилие. Глядя на эту ситуацию, он был бы в отчаянии».

Ввиду большого количества беженцев, ищущих защиту в Швейцарии, федеральная советница Карин Келлер-Суттер создала специальный штаб SONAS, где представлены все федеральные и кантональные структуры, имеющие отношение к управлению особыми и чрезвычайными ситуациями в области предоставления убежища и иммиграции. По последним данным, с 24 февраля в Швейцарию прибыл 13 601 беженец из Украины, причем около 40% из них – это дети и молодежь, которым нужно учиться. Федеральная комиссия по миграции выпустила ряд рекомендаций относительно интеграции украинских детей в швейцарскую систему образования. В частности, по мнению членов комиссии, дети должны учиться в швейцарских общеобразовательных классах. Только там, где есть большие группы беженцев, оправдано обучение в отдельных классах. Для здорового психологического и когнитивного развития детей и подростков необходимо, чтобы они как можно раньше могли участвовать в повседневной жизни в школе и по месту жительства и ощущать принадлежность к окружающему их социальному миру. Независимо от того, вернутся ли дети в страну происхождения в краткосрочной или среднесрочной перспективе или останутся в Швейцарии на более длительный срок, они должны учиться по тем же программам, что и швейцарские школьники, за исключением особого внимания на обучение иностранному языку. Кроме того, школам необходима помощь ассистентов, которыми могли бы стать, например, специалисты с педагогическим образованием из числа самих беженцев. Это разгрузило бы учителей и помогло бы детям и родителям быстрее сориентироваться и адаптироваться. В целом, с точки зрения комиссии, для благополучия детей важно, чтобы они могли как можно быстрее включиться в нормальную социальную повседневную жизнь, развиваться, делать прогрессы в обучении и приобретать навыки, необходимые им на протяжении всей жизни – будь то в Швейцарии или в другой стране.

Напомним, что, по данным Швейцарского агентства по развитию и сотрудничеству (Deza), в Украине разворачивается гуманитарная трагедия с серьезными нарушениями международного права. Школы, больницы и источники водоснабжения подвергаются бомбардировкам, а осада таких городов, как Мариуполь, напоминает Средневековье. По информации Deza, Швейцария пытается доставить помощь нуждающимся, но из-за блокад гуманитарная помощь может оказываться не там, где она срочно необходима, а там, куда ее возможно доставить. В Мариуполе, например, 100 000 человек отрезаны от всех поставок. Всего же за последнее время в зону кризиса из Швейцарии было доставлено около 500 тонн гуманитарной помощи, а две партии были отправлены поездом из Польши в Киев. Берн выделил 8 млн франков на оказание чрезвычайной помощи, и еще 80 млн франков на гуманитарную помощь должны быть утверждены парламентом. Добавим, что в Берне по адресу Fischermättelistrasse 6 при содействии посольства Украины также собирают гуманитарную помощь. В настоящее время остро необходимы вода, продукты питания, детское питание и средства гигиены.

В ходе прошедшей в четверг пресс-конференции Государственный секретариат по экономике (Seco) впервые сообщил об объеме российских активов, замороженных из-за санкций. На настоящий момент речь идет 5,75 млрд франков, эта сумма включает недвижимость, хотя подавляющее большинство заявленных активов – это банковские депозиты. Показатель, безусловно, будет расти, так как Seco постоянно получает новые сообщения. Как отметил представитель Seco, выступая перед журналистами, у многих россиян есть банковские счета в Швейцарии, но не все из них попали в санкционный список. В то же время, не все лица, попавшие под санкции, хранят деньги в Швейцарии.

От редакции: В Женеве (rue du Nant 6) ежедневно, c 10.00 до 17.00, работает центр гуманитарной помощи, где украинские беженцы могут бесплатно выбрать одежду и детские вещи. В Берне беженцы могут обратиться по адресу Fischermättelistrasse 6 с 9.00 до 17.00, выходной - воскресенье.