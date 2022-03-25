Новостная рассылка НГ Подписка на НГ

пятница, 25 марта 2022 года   

Как Швейцария будет интегрировать украинских детей?|Comment la Suisse va-t-elle intégrer les enfants ukrainiens?

Автор: Заррина Салимова, Берн, 25. 03. 2022.

Украинские флаги теперь можно увидеть повсюду в Швейцарии. Фото: Nashagazeta.ch

Вчера представители федеральных и кантональных властей провели пресс-конференцию и рассказали о ситуации с беженцами из Украины. Кроме того, федеральная комиссия по миграции выпустила ряд рекомендаций относительно интеграции украинских школьников в швейцарскую систему образования.

|

Jeudi, des représentants des autorités fédérales et cantonales ont tenu une conférence de presse sur la situation des réfugiés d’Ukraine en Suisse. En outre, la Commission fédérale des migrations a émis une série de recommandations concernant l’intégration scolaire des enfants ukrainiens.

Еще недавно все швейцарские СМИ ежедневно публиковали статистику заболевших ковидом и данные о заполняемости больниц. В течение последнего месяца информация об эпидобстановке сменилась буквально сводками с фронта, а газеты теперь обновляют данные о количестве зарегистрированных в Швейцарии украинских беженцев и доступных койках в федеральных центрах по предоставлению убежища.

В настоящее время для беженцев имеется 28 500 мест в кантональных и коммунальных структурах, при этом значительная часть из них уже занята. Кроме того, 28 354 швейцарские семьи добровольно предложили 69 648 спальных мест в своих домах для беженцев из Украины. В течение десяти дней Швейцарская организация по оказанию помощи беженцам (SFH) разместила 1300 человек в 537 принимающих семьях. Размещение в частных домах – не самый быстрый способ обеспечить нуждающихся крышей над головой. Необходимо, в частности, удостовериться, что беженцы не попадут в опасные ситуации. Именно поэтому принимающие семьи обязаны предоставить справку о судимости. Представительница SFH, выступая на брифинге в четверг, еще раз настоятельно рекомендовала швейцарцам не ехать за беженцами на вокзал, а самим беженцам - не принимать первые предложения от незнакомых лиц, чтобы не стать жертвой торговли людьми или принуждения к проституции. Не стоит также искать принимающую семью через социальные сети – по всем вопросам лучше напрямую обращаться к представителям федеральных центров по предоставлению убежища (SEM), которые помогут найти принимающую семью или предоставят место в одной из кантональных структур.

Символично, что среди тех, кто открыл двери своего дома украинцам, оказалась и проживающая в кантоне Вале Марта Альбертини, правнучка великого русского писателя Льва Толстого. 85-летняя женщина отметила в комментарии RTS, что ее знаменитый прадедушка отнесся бы к вторжению России в Украину с полным ужасом: «Он всегда был против войны, против насилия. Он всегда выступал за ненасилие. Глядя на эту ситуацию, он был бы в отчаянии».

Ввиду большого количества беженцев, ищущих защиту в Швейцарии, федеральная советница Карин Келлер-Суттер создала специальный штаб SONAS, где представлены все федеральные и кантональные структуры, имеющие отношение к управлению особыми и чрезвычайными ситуациями в области предоставления убежища и иммиграции. По последним данным, с 24 февраля в Швейцарию прибыл 13 601 беженец из Украины, причем около 40% из них – это дети и молодежь, которым нужно учиться. Федеральная комиссия по миграции выпустила ряд рекомендаций относительно интеграции украинских детей в швейцарскую систему образования. В частности, по мнению членов комиссии, дети должны учиться в швейцарских общеобразовательных классах. Только там, где есть большие группы беженцев, оправдано обучение в отдельных классах. Для здорового психологического и когнитивного развития детей и подростков необходимо, чтобы они как можно раньше могли участвовать в повседневной жизни в школе и по месту жительства и ощущать принадлежность к окружающему их социальному миру. Независимо от того, вернутся ли дети в страну происхождения в краткосрочной или среднесрочной перспективе или останутся в Швейцарии на более длительный срок, они должны учиться по тем же программам, что и швейцарские школьники, за исключением особого внимания на обучение иностранному языку. Кроме того, школам необходима помощь ассистентов, которыми могли бы стать, например, специалисты с педагогическим образованием из числа самих беженцев. Это разгрузило бы учителей и помогло бы детям и родителям быстрее сориентироваться и адаптироваться. В целом, с точки зрения комиссии, для благополучия детей важно, чтобы они могли как можно быстрее включиться в нормальную социальную повседневную жизнь, развиваться, делать прогрессы в обучении и приобретать навыки, необходимые им на протяжении всей жизни – будь то в Швейцарии или в другой стране.

Напомним, что, по данным Швейцарского агентства по развитию и сотрудничеству (Deza), в Украине разворачивается гуманитарная трагедия с серьезными нарушениями международного права. Школы, больницы и источники водоснабжения подвергаются бомбардировкам, а осада таких городов, как Мариуполь, напоминает Средневековье. По информации Deza, Швейцария пытается доставить помощь нуждающимся, но из-за блокад гуманитарная помощь может оказываться не там, где она срочно необходима, а там, куда ее возможно доставить. В Мариуполе, например, 100 000 человек отрезаны от всех поставок. Всего же за последнее время в зону кризиса из Швейцарии было доставлено около 500 тонн гуманитарной помощи, а две партии были отправлены поездом из Польши в Киев. Берн выделил 8 млн франков на оказание чрезвычайной помощи, и еще 80 млн франков на гуманитарную помощь должны быть утверждены парламентом. Добавим, что в Берне по адресу Fischermättelistrasse 6 при содействии посольства Украины также собирают гуманитарную помощь. В настоящее время остро необходимы вода, продукты питания, детское питание и средства гигиены.

В ходе прошедшей в четверг пресс-конференции Государственный секретариат по экономике (Seco) впервые сообщил об объеме российских активов, замороженных из-за санкций. На настоящий момент речь идет 5,75 млрд франков, эта сумма включает недвижимость, хотя подавляющее большинство заявленных активов – это банковские депозиты. Показатель, безусловно, будет расти, так как Seco постоянно получает новые сообщения. Как отметил представитель Seco, выступая перед журналистами, у многих россиян есть банковские счета в Швейцарии, но не все из них попали в санкционный список. В то же время, не все лица, попавшие под санкции, хранят деньги в Швейцарии.

От редакции: В Женеве (rue du Nant 6) ежедневно, c 10.00 до 17.00, работает центр гуманитарной помощи, где украинские беженцы могут бесплатно выбрать одежду и детские вещи. В Берне беженцы могут обратиться по адресу Fischermättelistrasse 6 с 9.00 до 17.00, выходной - воскресенье. 

Украинский кризис – взгляд из Швейцарии

Отголоски трагических событий на Украине долетают и до Швейцарии, отступившейся от принципа нейтралитета. Наша редакция старается оперативно и объективно доносить до вас всю имеющуюся у нас информацию. Мы сознательно отражаем разные, иногда полярные, точки зрения, твердо веря, что в споре, который есть форма диалога, рождается истина. Спасибо всем, кто разделяет такую позицию.

Перейти на страницу досье

 

Добавить комментарий

Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь , чтобы отправить комментарий
КУРСЫ ВАЛЮТ
CHF-USD 1.07
CHF-EUR 0.98
CHF-RUB 103.15

Ассоциация

Association

ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Как Швейцария принимает украинских беженцев

 С начала войны более трех миллионов человек бежали из Украины, причем не только в соседние страны, но и в Швейцарию. На сегодняшний день около 10 000 украинских беженцев были зарегистрированы Государственным секретариатом по миграции (SEM), по оценкам которого защиты в стране могут искать еще несколько десятков тысяч украинцев.

Всего просмотров: 11,290

Роман Абрамович и Швейцария: от любви до ненависти

 Самый, наверное, медийный российский олигарх долго боролся за то, чтобы швейцарская федеральная полиция сняла с него подозрения в противозаконной деятельности. В итоге он не был признан виновным по суду, но вновь столкнулся с ограничениями в правах.

Всего просмотров: 3,115

Швейцарские связи зятя Сергея Лаврова

 Как сообщает RTS, находящегося под санкциями Александра Винокурова, супруга дочери российского министра иностранных дел, многое связывает с Женевой.

Всего просмотров: 1,940
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ

Берн принял новые санкции против России

 Федеральный совет присоединился к очередному раунду санкций, принятых Брюсселем. Теперь швейцарский санкционный список полностью соответствует европейскому. Что это значит для тех, чьи имена перечислены в списке, а также для обычных россиян?

Всего просмотров: 3,586

Изучение истории швейцарской внешней политики под угрозой закрытия

 Вышел в свет 27-й и, может быть, последний том серии «Швейцарские дипломатические документы». Серия эта выходит с 1979 года и регулярно публикует, как «в бумаге», так, с конца 1990-х годов, и в электронном виде, важнейшие внешнеполитические документы Конфедерации после 1848 года.

Всего просмотров: 1,393

Как Швейцария принимает украинских беженцев

 С начала войны более трех миллионов человек бежали из Украины, причем не только в соседние страны, но и в Швейцарию. На сегодняшний день около 10 000 украинских беженцев были зарегистрированы Государственным секретариатом по миграции (SEM), по оценкам которого защиты в стране могут искать еще несколько десятков тысяч украинцев.

Всего просмотров: 11,290
© 2022 Наша Газета - NashaGazeta.ch
Все материалы, размещенные на веб-сайте www.nashagazeta.ch, охраняются в соответствии с законодательством Швейцарии об авторском праве и международными соглашениями. Полное или частичное использование материалов возможно только с разрешения редакции. В случае полного или частичного воспроизведения материалов сайта Nashagazeta.ch, ОБЯЗАТЕЛЬНА АКТИВНАЯ ГИПЕРССЫЛКА на конкретный заимствованный текст. Фотоизображения, размещенные редакцией Nashagazeta.ch, являются ее исключительной собственностью. Полное или частичное воспроизведение фотоизображений без разрешения редакции запрещено. Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные читателями в комментариях и блогерами на их личных страницах. Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.
DrupalCoder — поддержка сайта c 2017 года
Scroll to Top
Scroll to Top