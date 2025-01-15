Мы впервые услышали игру Всеволода Завидова в начале 2024 года, побывав на концерте класса известного аргентинского пианиста Нельсона Гёрнера в Женевской консерватории. Сразу стало ясно, что перед нами – не обычный мальчик, и что пойдет он далеко. В марте прошлого года Наша Газета первой познакомила с Всеволодом (который еще откликается на просто «Сева») наших русско- и франкоязычных читателей: на тот момент 18-летний музыкант чуть больше полугода как переехал в Швейцарию из Москвы и готовился заменить в Базеле Хатию Буниатишвили с Первым концертом П. И. Чайковского. Думаем, все, прочитавшие запись той беседы, отдали должное глубине размышлений этого совсем еще молодого человека, а не побывавшим на концерте в Базеле докладываем – он прошел на ура!

Нас же предчувствия не обманули: Всеволод действительно пошел далеко, причем очень быстро. Что касается учебы, то за один год он прошел трехлетнюю программу бакалавриата Женевской консерватории, сдав все необходимые экзамены. Теперь он занимается по особой, приравненной к магистерской программе, готовящей концертирующих исполнителей. Иными словами, он освобожден от всей теории и полностью посвящает себя фортепиано – под руководством Нельсона Гёрнера, разумеется.

Но академическими успехами дело не заканчивается. Уже за первый год пребывания в новой для него стране, где он отметил свое 19-летие, музыкант смог получить две престижные награды. 11 декабря 2024 года в женевском зале La Cité Bleue ему была вручена премия Фонда Раду Лупу, созданного в память о блистательном румынском пианисте, учившемся в Московской консерватории и скончавшемся в Лозанне. Премия (ее размер – 20 000 франков) была создана буквально за несколько дней до этого, так что Всеволод стал первым ее обладателем. Он отблагодарил пришедшую поддержать его публику, исполнив программу из произведений Скарлатти, Бетховена, Шопена, Лигети, Равеля и Стравинского.

Не прошло и четырех дней, как последовала еще одна прекрасная новость: Всеволод Завидов получил премию UBS Young Soloist Award 2025 года – пожалуй, самую престижную швейцарскую премию, доступную музыкантам до тридцати лет. В официальном коммюнике сообщалось, что в финальном туре, проходившем в Люцернской Высшей школе музыки, российский пианист обошел двух других претендентов-солистов и два ансамбля и покорил жюри своей интерпретацией произведений Доменико Скарлатти, Людвига ван Бетховена, Фредерика Шопена, Дьердя Лигети, Мориса Равеля и Игоря Стравинского. Как вы поняли, он исполнил «обыгранную» в Женеве программу.

«Премия молодых солистов UBS» – а именно так переводится на русский ее название – в размере 25 000 швейцарских франков вручается выдающимся молодым музыкантам каждые два года, начиная с 2001-го. Эта премия – совместная инициатива Люцернского фестиваля, одного из самых престижных в мире, Конференции швейцарских музыкальных вузов (KMHS/CHEMS) и банка UBS. На основе внутреннего предварительного отбора каждая из восьми входящих в объединение высших школ, а по-нашему консерваторий смогла представить максимум две заявки на участие в полуфинале, который состоялся в конце октября в Бернском университете искусств. В финал в Люцерне прошли три солиста и два ансамбля: помимо победителя Всеволода Завидова, в конкурсе участвовали альтистка Кинга Войдальска, виолончелист Вилем Влчек, квартет Thalia и ансамбль Ossian's Dream.

«Тот факт, что в финале встречаются исполнители из разных коллективов и с разными инструментами, отличает «Премию молодых солистов UBS» от других музыкальных конкурсов. Премия присуждается музыкальным деятелям из швейцарских университетов, которые выделяются качеством и присутствием своего артистического исполнения», - объясняет Валентин Глор, председатель жюри, президент Конференции швейцарских музыкальных вузов и директор музыкального факультета Люцернского университета прикладных наук. Помимо него, в жюри входят Михаэль Хефлигер, директор Люцернского фестиваля, известная виолончелистка и бывший лауреат Премии молодых солистов UBS Сол Габетта, а также Ксавье Дайер (Цюрихский университет искусств, руководитель музыкального факультета), Рико Гублер (Бернский университет искусств, руководитель музыкального факультета) и Ноэми Робидас (Высшая школа музыки Во-Вале-Фрибург, генеральный директор).

Помимо денежного приза, награда включает выступление в серии «Дебют» на Люцернском фестивале. «Мне не терпится представить Всеволода Завидова фестивальной публике на его первом концерте следующим летом и сопровождать его на следующем этапе его международной карьеры», - говорит Михаэль Хефлигер. Ждать осталось не очень долго, дата концерта уже известна – 21 августа 2025 года. Программа будет объявлена позднее.

Но до этого игру Всеволода Завидова можно услышать в Женеве, уже 4 февраля. То, что его сольный концерт включен в серию «Великие исполнители», свидетельствует об уважении руководства агентства Caecilia к молодому музыканту. В программе, составленной самим Всеволодом, – Четыре экспромта Шуберта D. 899, op. 90 (две первые пьесы были опубликованы при жизни композитора, две последние – уже после, лишь в 1857 году) и Двенадцать Трансцендентных этюдов S 139, написанных Ференцем Листом в 1852 году. «Двенадцать трансцендентных этюдов – это рубеж, веха фортепианного репертуара, это то произведение, которое каждый пианист хотя бы раз в своей жизни должен сыграть. Но проблема их – именно в трансцендентности, то есть надо их чем-то сбалансировать, - смеясь, поделился Всеволод Завидов с Нашей Газетой. – Вообще в музыкальном репертуаре часто фигурирует сочетание «Шуберт-Лист», в силу многочисленных существующих транскрипций. Вот я и подумал, что было бы симпатично сделать концерт по такому же принципу – Шуберт-Лист. Иными словами, идея в том, что Шуберт в первом отделении женевского концерта элегантно оттенит этюды Листа во втором».

В том, кто к женевскому концерту Всеволод будет готов, сомневаться не приходится: он только что «обкатал» этюды в рамках четырех концертов, данных в Японии – турне было организовано крупнейшим концертным агентством страны Japan Arts, эквивалентом советского Госконцерта.

Оставшиеся билеты на концерт в Женеве еще можно успеть забронировать здесь. Поторопитесь!