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четверг, 27 октября 2022 года   

Скончался Пьер Сулаж

26.10.2022 - 18:18

NVP3D, Wikimedia Commons

26 октября, в возрасте 102 лет, ушел из жизни французский художник-абстракционист Пьер Сулаж.

Свое призвание он осознал в возрасте 13 лет. Тогда же он взял в руки кисть и попробовал изобразить на белом листе снег... черной краской. Черный стал сквозной темой его работ.

Его картины, сильно отличавшиеся от полотен других послевоенных художников, быстро привлекли внимание публики и экспертов: Сулажа стали называть пионером абстрактной живописи Парижской школы.

«Я уже говорил тысячу раз, что меня больше всего интересует живопись. Знание того, что человек – единственное живое существо, которое рисует, восхищает меня. Есть животные, которые танцуют, птицы, которые поют, но никто из них не рисует. Что касается черного цвета, то я всегда его любил. В детстве мне давали краски, но я предпочитал макать кисть в чернильницу», - признавался мэтр черного цвета в одном из интервью.

Подробнее о творческом пути художника читайте в нашем архивном материале, посвященном проходившей в Фонде Пьера Джанадда ретроспективе Сулажа.

 

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