"Северное сияние"

В базельском Фонде Бейелера – очередная знаковая выставка. Рассказываем о том, почему она может быть особенно интересна читателям «Нашей газеты». Подробности здесь.
La Fondation Beyeler à Bâle invite à une nouvelle grande exposition. Voici pourquoi elle risque d’attirer les lecteurs de Nasha Gazeta. Les détails.
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