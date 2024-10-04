«Бразилия! Бразилия!»

Центр Пауля Клее приглашает открыть для себя искусство бразильских художников первой половины XX века. Подробности.
Le Centre Paul Klee vous invite à découvrir les œuvres d'artistes brésiliens de la première moitié du 20e siècle. Détails.
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