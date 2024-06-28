Шедевры из музея Лангматта

В лозаннском частном музее Фонд Эрмитаж открылась экспозиции, на которой представлены работы Будена, Ренуара, Сезанна, Гогена... Подробности здесь.
Une exposition qui présente les tableaux de Boudin, Renoir, Cézanne ou encore Gauguin a lieu à la Fondation de l'Hermitahe, à Lausanne. Les détails.
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