Новостная рассылка НГ Подписка на НГ

суббота, 29 июня 2024 года   

26.06.2024 - 15:27Новый глава Национального банка Швейцарии

Заголовок

Шедевры из музея Лангматта

Заголовок на французском

Chef-d’œuvres du musée Langmatt

Город

Лозанна

Город на французском

Lausanne

Дата Афиши

с 2024-06-19 00:00:00 по 2024-11-03 00:00:00

Анонс русский

В лозаннском частном музее Фонд Эрмитаж открылась экспозиции, на которой представлены работы Будена, Ренуара, Сезанна, Гогена... Подробности здесь.

Анонс французский

Une exposition qui présente les tableaux de Boudin, Renoir, Cézanne ou encore Gauguin a lieu à la Fondation de l'Hermitahe, à Lausanne. Les détails

 

Добавить комментарий

Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь , чтобы отправить комментарий

Ассоциация

Association

Association Association

Association Association

ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Константин Митенев: В ожидании высылки. (Продолжение)

 Редакция Нашей Газеты вновь вынуждена обратить внимание на особенную жесткость, проявляемую швейцарскими службами в отношении граждан России. 

Всего просмотров: 733

Очки Мурата Якина всколыхнули интернет

Главной модной сенсацией идущего сейчас Чемпионата Европы по футболу стали стильные аксессуары тренера национальной сборной Швейцарии.

Всего просмотров: 461

Швейцарское оружие в Украине: да, нет, может быть

 В рамках летней парламентской сессии комитет по безопасности Национального совета представил проект решения по одному из самых сложных вопросов.

Всего просмотров: 452
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ

Позапрошлая война на улице Москвы

 Лозаннское издательство Éditions Noir sur Blanc заготовило всем любителям хорошей литературы очередной подарок, который с сегодняшнего дня можно найти в книжных магазинах Швейцарии и Франции.

Всего просмотров: 2,807

Весенние прогулки по Швейцарии

 Луга, горы, равнины и живописные деревни – идеальный вариант, чтобы отрешиться от повседневных забот и набраться новых сил.

Всего просмотров: 4,673

9 мая - общий День Победы

 Фото - Наша газета По следам участников движения Сопротивления в Швейцарии и Франции.

Всего просмотров: 9,247
© 2024 Наша Газета - NashaGazeta.ch
Все материалы, размещенные на веб-сайте www.nashagazeta.ch, охраняются в соответствии с законодательством Швейцарии об авторском праве и международными соглашениями. Полное или частичное использование материалов возможно только с разрешения редакции. В случае полного или частичного воспроизведения материалов сайта Nashagazeta.ch, ОБЯЗАТЕЛЬНА АКТИВНАЯ ГИПЕРССЫЛКА на конкретный заимствованный текст. Фотоизображения, размещенные редакцией Nashagazeta.ch, являются ее исключительной собственностью. Полное или частичное воспроизведение фотоизображений без разрешения редакции запрещено. Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные читателями в комментариях и блогерами на их личных страницах. Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.
DrupalCoder — поддержка сайта c 2017 года
Scroll to Top
Scroll to Top