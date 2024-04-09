Сольный концерт Николая Луганского

17 апреля известный российский пианист представит на сцене женевского Виктория-холла программу, которая привлечет любителей не только фортепианной музыки, но и оперы. Подробности здесь.
Le 17 avril le célèbre pianiste russe présentera, au Victoria-Hall de Genève, un programme qui risque d’attirer les amateurs du piano autant que ceux d’opéra. Les détails.
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