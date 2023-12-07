В эти дни в базельском музее Тэнгли можно поиграть в «Большого брата» и поучаствовать в специальной программе, приуроченной к выставке «Последнее реалити-шоу. Борис Никитин». Подробности здесь.
Musée Tinguely à Bâle présente « The Last Reality Show» de Boris Nikitine et la première machine Social Media du XXIe siècle. Les détails.
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Миллиарды – садовнику?Проживающий в Швейцарии внук основателя модного дома Hermès хочет усыновить работавшего у него садовника, чтобы передать ему в наследство миллиардное состояние. Эти планы пришлись по душе не всем.
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Миллиарды – садовнику?Проживающий в Швейцарии внук основателя модного дома Hermès хочет усыновить работавшего у него садовника, чтобы передать ему в наследство миллиардное состояние. Эти планы пришлись по душе не всем.
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