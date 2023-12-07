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пятница, 8 декабря 2023 года   

Заголовок

«Последнее реалити-шоу. Борис Никитин».

Заголовок на французском

« The Last Reality Show. Boris Nikitin»

Город

Базель

Город на французском

Bâle

Дата Афиши

с 2023-12-06 00:00:00 по 2024-01-21 00:00:00

Анонс русский

В эти дни в базельском музее Тэнгли можно поиграть в «Большого брата» и поучаствовать в специальной программеприуроченной к выставке «Последнее реалити-шоуБорис Никитин». Подробности здесь.

Анонс французский

Musée Tinguely à Bâle présente « The Last Reality Show» de Boris Nikitine et la première machine Social Media du XXIe siècle. Les détails

 

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