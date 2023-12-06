"Кавалер розы"

Комическую оперу Рихарда Штрауса можно увидеть на сцене Большого театра Женевы с 13 по 26 декабря. Подробности здесь.
"Chevalier à la rose", la comédie musicale de Richard Strauss est à voir sur la scène du Grand théâtre de Genève du 13 au 26 décembre. Les détails.
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