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03.12.2023 - 15:15Скончался Леонард Джанадда

Заголовок

"Кавалер розы"

Заголовок на французском

"Le Chevalier de la Rose"

Город

Женева

Город на французском

Genève

Дата Афиши

с 2023-12-26 00:00:00 по 2023-12-26 00:00:00

Анонс русский

Комическую оперу Рихарда Штрауса можно увидеть на сцене Большого театра Женевы с 13 по 26 декабря. Подробности здесь.

Анонс французский

"Chevalier à la rose", la comédie musicale de Richard Strauss est à voir sur la scène du Grand théâtre de Genève du 13 au 26 décembre. Les détails. 

 

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