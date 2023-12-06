"Кавалер розы"

"Le Chevalier de la Rose"

Женева

Genève

с 2023-12-26 00:00:00 по 2023-12-26 00:00:00

Комическую оперу Рихарда Штрауса можно увидеть на сцене Большого театра Женевы с 13 по 26 декабря. Подробности здесь.