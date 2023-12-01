"Рембрандт и Библия"

Так называется выставка, идущая сейчас в женевском Музее Реформации. Подробности здесь.
Le Musée International de la Réforme à Genève invite à sa deuxième exposition après 21 mois des travaux. Les détails.
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