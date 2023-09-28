До 12 ноября включительно в Kunsthaus Zurich проходит выставка «Колвиц / Хатум – займите позицию». Экспозиция не просто представляет швейцарской публике творчество двух выдающихся художниц, но и совершенно по-новому осваивает пространство нового здания музея.
Kunsthaus Zurich présente une exposition croisée de deux grandes artistes, Käthe Kollwitz et Mona Hatoum, ainsi qu’une nouvelle approche à l’appropriation du nouveau bâtiment du musée. Jusqu'au 12 novembre.
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