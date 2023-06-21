"Турандот" в Цюрихе

До 12 июля на сцене Оперного театра идет шедевр Джакомо Пуччини. Не пропустите! Подробности здесь.
Le chef-d'oeuvre de Giacomo Puccini est présenée à l'Opernhaus jusqu'au 12 juillet. A ne pas manquer! Les détails.
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