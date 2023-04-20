"Сады сновидений"

В Художественном музее Цюриха проходит первая выставка, посвященная нереализованному проекту двух выдающихся творцов - Альберто Джакометти и Сальвадора Дали. Подробности здесь.
Une nouvelle exposition au Kunsthaus Zürich est la première consacrée au grand projet de Alberto Giacometti et Salvador Dali, jamais réalisé. Les détails.
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