Новостная рассылка НГ Подписка на НГ

среда, 23 ноября 2022 года   

23.11.2022 - 17:18Берн присоединился к новым санкциям

Заголовок

Гренландия в 1912 году

Заголовок на французском

Groenland en 1912

Город

Швиц

Город на французском

Schwytz

Дата Афиши

с 2022-11-14 00:00:00 по 2023-03-12 00:00:00

Анонс русский

Так называется выставка, проходящая сейчас в Форуме швейцарской истории в Швице. Несмотря на кажущуюся отдаленность во времени, она имеет прямое отношение ко дню сегодняшнему. Подробности здесь.

Анонс французский

L’exposition au Forum de l’histoire suisse Schwytz parte sur les traces de l’expédition entreprise le siècle dernier et la met en relation avec l’époque actuelle. Les détails.

 

Добавить комментарий

Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь , чтобы отправить комментарий
КУРСЫ ВАЛЮТ
CHF-USD 1.05
CHF-EUR 1.02
CHF-RUB 63.47

Ассоциация

Association

СОБЫТИЯ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ
Саша Филипенко: о себе и о "Кремуляторе" | Sacha Filipenko, sur lui-même et son "Kremulator"
среда, 14 декабря 2022 года
Творческий вечер Полины Барсковой |
четверг, 24 ноября 2022 года
«Столетие СССР: продолжение следует?» |
четверг, 24 ноября 2022 года
ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Сулейман Керимов и его товарищи

 «Скажи мне, кто твой друг…» Расширение министерством финансов США санкционного списка напрямую касается Швейцарии.

Всего просмотров: 1,531

Вакцины от Covid-19 и побочные эффекты

 Кто и почему подал в суд на швейцарский орган надзора за лекарственными средствами Swissmedic?

Всего просмотров: 1,321

Стоит ли опасаться дефицита газа в Швейцарии?

 Федеральный совет представил проект ограничений, которые могут введены в случае нехватки голубого топлива.

Всего просмотров: 1,172
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ

Портрет русского дезертира

 По информации Государственного секретариата по миграции, с начала войны в Украине 160 россиян подали прошение о предоставлении им статуса беженца. Нам удалось встретиться с одним из них.

Всего просмотров: 2,671

Как обойти санкции?

 Согласно расследованию группы изданий Tamedia, проживающий в Швейцарии российский предприниматель Андрей Мельниченко нашел лазейку, чтобы обойти наложенные на него ограничения.

Всего просмотров: 641

Статус S и социальная помощь

 Украинские беженцы в Швейцарии в будущем будут подчиняться тем же правилам предоставления пособия, что и другие просители убежища.

Всего просмотров: 2,397
© 2022 Наша Газета - NashaGazeta.ch
Все материалы, размещенные на веб-сайте www.nashagazeta.ch, охраняются в соответствии с законодательством Швейцарии об авторском праве и международными соглашениями. Полное или частичное использование материалов возможно только с разрешения редакции. В случае полного или частичного воспроизведения материалов сайта Nashagazeta.ch, ОБЯЗАТЕЛЬНА АКТИВНАЯ ГИПЕРССЫЛКА на конкретный заимствованный текст. Фотоизображения, размещенные редакцией Nashagazeta.ch, являются ее исключительной собственностью. Полное или частичное воспроизведение фотоизображений без разрешения редакции запрещено. Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные читателями в комментариях и блогерами на их личных страницах. Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.
DrupalCoder — поддержка сайта c 2017 года
Scroll to Top
Scroll to Top