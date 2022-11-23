Гренландия в 1912 году

Так называется выставка, проходящая сейчас в Форуме швейцарской истории в Швице. Несмотря на кажущуюся отдаленность во времени, она имеет прямое отношение ко дню сегодняшнему. Подробности здесь.
L’exposition au Forum de l’histoire suisse Schwytz parte sur les traces de l’expédition entreprise le siècle dernier et la met en relation avec l’époque actuelle. Les détails.
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