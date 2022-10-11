Новостная рассылка НГ Подписка на НГ

вторник, 11 октября 2022 года   

Заголовок

Сольные концерты Даниила Трифонова

Заголовок на французском

Daniil Trifonov, recitals

Город

Берн-Женева

Город на французском

Berne-Genève

Дата Афиши

с 2022-09-29 00:00:00 по 2022-10-19 00:00:00

Анонс русский

17 и 19 октября в Швейцарии выступит российский пианист Даниил Трифонов. Подробности здесь.

Анонс французский

Le 17 et 19 octobre le pianiste russe Daniil Trifonov se présentera en Suisse. Les détails

 

Добавить комментарий

Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь , чтобы отправить комментарий
КУРСЫ ВАЛЮТ
CHF-USD 1
CHF-EUR 1.03
CHF-RUB 62.47

Ассоциация

Association

ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

В Швейцарию пришла новая волна коронавируса?

 Рост заболеваемости почти на 50%, новая кампания по вакцинации, целесообразность второго бустера – мы продолжаем следить за развитием эпидемии Covid-19.

Всего просмотров: 1,476

19 градусов – это тепло или холодно?

 Возможные ограничения на отопление в жилых помещениях в случае нехватки энергоносителей вызвали недовольство как арендодателей, так и арендаторов.

Всего просмотров: 1,321

Подержанная роскошь – все равно роскошь

 Фирменные вещи в хорошем состоянии находят покупателей, желающих ими попользоваться. Причем не задёшево.

Всего просмотров: 1,288
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ

Кушать нужно всем, даже россиянам

Президент компании Nestlé Поль Бюльке объяснил в эфире RTS решение не покидать окончательно российский рынок.

Всего просмотров: 648

Агентство по недвижимости Pilet&Renaud отмечает 150-летие

 Редакция Нашей Газеты поздравляет своего старейшего партнера, поддерживающего нас с первого дня нашего существования, и представляет читателям его первых лиц.

Всего просмотров: 968

Борис Бондарев: «Самый сильный должен быть и самым ответственным»

Первый российский дипломат, публично осудивший войну в Украине и ставший для одних героем, а для других предателем, дал эксклюзивное интервью Нашей Газете.

Всего просмотров: 2,105
© 2022 Наша Газета - NashaGazeta.ch
Все материалы, размещенные на веб-сайте www.nashagazeta.ch, охраняются в соответствии с законодательством Швейцарии об авторском праве и международными соглашениями. Полное или частичное использование материалов возможно только с разрешения редакции. В случае полного или частичного воспроизведения материалов сайта Nashagazeta.ch, ОБЯЗАТЕЛЬНА АКТИВНАЯ ГИПЕРССЫЛКА на конкретный заимствованный текст. Фотоизображения, размещенные редакцией Nashagazeta.ch, являются ее исключительной собственностью. Полное или частичное воспроизведение фотоизображений без разрешения редакции запрещено. Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные читателями в комментариях и блогерами на их личных страницах. Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.
DrupalCoder — поддержка сайта c 2017 года
Scroll to Top
Scroll to Top