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понедельник, 12 сентября 2022 года   

Заголовок

"Жидовка"

Заголовок на французском

"La Juive"

Город

Женева

Город на французском

Genève

Дата Афиши

с 2022-09-08 00:00:00 по 2022-09-28 00:00:00

Анонс русский

В Большом театре Женевы состоится премьера оперы Фроманталя Галеви в постановке американского режиссера Дэвида Олдена и под музыкальным руководством французского дирижера Марка Минковского. Подробности здесь.

Анонс французский

Le 15 septembre le Grand Théâtre de Genève invite les mélomanes à découvrir le chef-d’œuvre de Fromental Halévy mise en scène pas l’américain David Alden, sous la direction musicale de Marc Minkowski. Les détails

 

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