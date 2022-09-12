В Большом театре Женевы состоится премьера оперы Фроманталя Галеви в постановке американского режиссера Дэвида Олдена и под музыкальным руководством французского дирижера Марка Минковского. Подробности здесь.
Le 15 septembre le Grand Théâtre de Genève invite les mélomanes à découvrir le chef-d’œuvre de Fromental Halévy mise en scène pas l’américain David Alden, sous la direction musicale de Marc Minkowski. Les détails.
Covid-19: обновите ваши приложения!Обновление приложения с сертификатом о вакцинации, новая бустерная вакцина от варианта Омикрон, ухудшение общего самочувствия населения – мы продолжаем следить за развитием ситуации по коронавирусу в Швейцарии.
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