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среда, 29 июня 2022 года   

Заголовок

Montreux Jazz Festival

Заголовок на французском

Montreux Jazz Festival

Город

Монтрё

Город на французском

Montreux

Дата Афиши

с 2022-06-29 00:00:00 по 2022-07-16 00:00:00

Анонс русский

Виртуозы джаза, звезды поп-сцены и легендарные рок-группы – организаторы Джазового фестиваля в Монтре, который пройдет с 1 по 16 июля, приготовили сюрпризы для любителей всех музыкальных направлений. Подробности.

Анонс французский

Virtuoses du jazz, stars de la pop, mythiques groupes de rock – les organisateurs du Montreux Jazz Festival, qui se déroule du 1er au 16 juillet, ont préparé des surprises pour les amateurs de musique en tout genre. Détails.

 

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среда, 31 августа 2022 года
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