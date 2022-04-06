Современная документалистика в Нионе

C 7 по 17 апреля в Нионе состоится 53-й выпуск фестиваля Visions du Réel, где будут представлены 160 документальных фильмов из 68 стран мира, в том числе из Армении, России, Узбекистана и Украины. Подробности.
La 53e édition de Visions du Réel aura lieu à Nyon du 7 au 17 avril et présentera 160 films documentaires provenant de 68 pays, dont l’Arménie, la Russie, l’Ouzbékistan et l’Ukraine. Détails.
«Украина стала бронежилетом для Европы»В Женеве до пятого апреля проходит часовой салон Watches & Wonders. Наталья Ярова, главный редактор единственного украинского часового журнала Watches in Ukraine. Luxe Life и член Академии Женевской премии высокого часового искусства GPHG, должна была бы вместе с другими экспертами быть в эти дни в городе Кальвина. Однако она предпочла остаться в Киеве, где вместо новых моделей часов изучает классы прочности бронежилетных пластин.
Растерянность, поддержка, сочувствие…В редакцию Нашей Газеты продолжают поступать письма от читателей, которые не в состоянии молчать и сидеть сложа руки, когда между бывшими братскими народами идет война. Вот одно из них, от женевского предпринимателя Максима Федорова.
«Нет войне»В субботу в Берне около десяти тысяч человек вновь вышли на демонстрацию против войны. Репортаж Нашей Газеты.
Изучение истории швейцарской внешней политики под угрозой закрытияВышел в свет 27-й и, может быть, последний том серии «Швейцарские дипломатические документы». Серия эта выходит с 1979 года и регулярно публикует, как «в бумаге», так, с конца 1990-х годов, и в электронном виде, важнейшие внешнеполитические документы Конфедерации после 1848 года.
Как Швейцария принимает украинских беженцевС начала войны более трех миллионов человек бежали из Украины, причем не только в соседние страны, но и в Швейцарию. На сегодняшний день около 10 000 украинских беженцев были зарегистрированы Государственным секретариатом по миграции (SEM), по оценкам которого защиты в стране могут искать еще несколько десятков тысяч украинцев.
Когда работа не совместима с декретным отпускомФедеральный трибунал Швейцарии вынес решение, которое шокировало самих швейцарских парламентариев. Правда, кажется, только женщин среди них.
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