Ночь музеев

La nuit des musées

Берн-Швиц-Цуг-Лозанна

Berne-Schwytz-Zoug-Lausanne

с 2021-09-16 00:00:00 по 2021-09-25 00:00:00

После вызванного пандемией перерыва в Конфедерации снова пройдет любимая многими акция, во время которой музеи будут работать до поздней ночи, приглашая посетителей познакомиться с коллекциями искусства при свете луны. Подробности.