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вторник, 14 сентября 2021 года   

Заголовок

Концерт памяти Армина Джордана

Заголовок на французском

Hommage à Armin Jordan

Город

Женева

Город на французском

Genève

Дата Афиши

с 2021-09-06 00:00:00 по 2021-09-23 00:00:00

Анонс русский

В программу предстоящего концерта Оркестра Романдской Швейцарии включена симфоническая сюита Н. А. Римского-Корсакова «Шехерезада».

 

Анонс французский

La suite symphonique Schéhérazade de Nikolaï Rimski-Korsakov fait partie du programme du prochain concert de l’Orchestre de la Suisse Romande.

 

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