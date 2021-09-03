Дни европейского наследия

Journées européennes du patrimoine

Берн

Berne

с 2021-08-16 00:00:00 по 2021-09-12 00:00:00

Дни eвропейского наследия - массовая просветительская акция, проводимая в 50 странах старого континента по инициативе Совета Европы и при поддержке Европейского Союза. В альпийской республике она проходит в этом году в 28-й раз.