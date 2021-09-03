Дни европейского наследия

Дни eвропейского наследия - массовая просветительская акция, проводимая в 50 странах старого континента по инициативе Совета Европы и при поддержке Европейского Союза. В альпийской республике она проходит в этом году в 28-й раз.
Journées européennes du patrimoine est une action organisée dans 50 pays d’Europe sur l’initiative du Conseil de l’Europe avec le soutien de l’Union européenne. Cette année elle se tient en Suisse pour la 28e fois et vous offre une nouvelle opportunité de découvrir les endroits inédits.
Необычное путешествие в ШвейцариюТуристическая организация Suisse Tourisme разыгрывает интересные призы, победитель получит возможность посетить Конфедерацию в сопровождении пяти друзей, при этом перелет в альпийскую республику будет оплачен, а каждый из компании счастливчиков получит проездной Swiss Travel Pass.
Covid-сертификат: Берн предпочитает подождатьПодавляющее большинство кантонов и социальных партнеров поддержали предложение правительства о расширении сферы действия Covid-сертификатов. Федеральный совет, в свою очередь, решил не вводить эту меру – пока.
Фотограф Лина Кирилюк и ее хроника эмоций пандемииПоводом для беседы с нашей сегодняшней гостьей стало открытие в Берне ее первой фотовыставки, посвященной всему спектру наших переживаний во время локдауна.
Мульти-культи Ольги Грязновой, ненемецкой звезды немецкой литературыРожденная в Баку и изначально русскоязычная писательница готовит в Швейцарии свой третий роман на немецком языке.
Covid-19: предъявите ваш сертификат, пожалуйстаФедеральный совет начал консультации по вопросу расширения сферы действия обязательного сертификата на рестораны, культурно-развлекательные заведения и проходящие в закрытых помещениях мероприятия. Правительство также решило с 1 октября прекратить финансирование тестов, необходимых для получения Covid-сертификата.
Covid-19: «Эпидемия могла бы закончиться через восемь недель»… если бы жители Швейцарии прививались активнее, но пока полностью вакцинированы только 48,3% населения.
Добавить комментарий