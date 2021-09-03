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пятница, 3 сентября 2021 года   

Заголовок

Дни европейского наследия

Заголовок на французском

Journées européennes du patrimoine

Город

Берн

Город на французском

Berne

Дата Афиши

с 2021-08-16 00:00:00 по 2021-09-12 00:00:00

Анонс русский

Дни eвропейского наследия - массовая просветительская акция, проводимая в 50 странах старого континента по инициативе Совета Европы и при поддержке Европейского Союза. В альпийской республике она проходит в этом году в 28-й раз. 

Анонс французский

Journées européennes du patrimoine est une action organisée dans 50 pays d’Europe sur l’initiative du Conseil de l’Europe avec le soutien de l’Union européenne. Cette année elle se tient en Suisse pour la 28e fois et vous offre une nouvelle opportunité de découvrir les endroits inédits.

 

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