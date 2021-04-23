Кунстхаус Цюриха

С 23 апреля по 24 мая 2021 года можно полюбоваться новым крылом одного из крупнейших музеев страны. Подробности здесь.
L’extension d’un des plus grands musées du pays peut être admiréе de 23 avril au 24 mai 2021. Les détails.
Covid-19: многообещающая терапия RocheКонфедерация заключила контракт с компанией Roche на закупку доз моноклональных антител для лечения нового коронавируса. Эти препараты еще не получили разрешения для выхода на рынок, но могут быть прописаны в исключительных случаях.
Covid-19: новая вакцина на рассмотрении SwissmedicКомпания CureVac Swiss AG подала в швейцарский орган контроля за лекарственными средствами Swissmedic заявку на утверждение препарата CVnCoV. В настоящее время в Конфедерации одобрены три вакцины против SARS-CoV-2, еще две находятся на рассмотрении.
Неонацисты и «коктейль Молотова» в ШвейцарииУвы, даже в этой прекрасной и по определению нейтральной стране не обходится без «пережитков прошлого».
Сексуальная жизнь в период Covid-19Ученые Женевского университета сделали первые выводы о влиянии пандемии на сексуальную жизнь. В сегодняшней статье мы расскажем о роли введенных ограничений, стресса и других факторов.
Covid-19: многообещающая терапия RocheКонфедерация заключила контракт с компанией Roche на закупку доз моноклональных антител для лечения нового коронавируса. Эти препараты еще не получили разрешения для выхода на рынок, но могут быть прописаны в исключительных случаях.
Цюрих и колониальное прошлоеНа фоне переосмысления событий эпохи рабовладения власти города на Лиммате решили бороться с напоминаниями о темном прошлом. Швейцария не принимала участия в торговле невольниками, но о Цюрихе этого сказать нельзя.
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