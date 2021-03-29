Вирус – Кризис – Утопия

Кризисы, подобные тому, что мы переживаем сейчас во время пандемии коронавируса, часто порождают идеи о том, как сделать мир лучше. Новая экспозиция в Национальном музее Швейцарии исследует этот феномен, рассматривая его с исторической и современной точек зрения. Подробности.
Les crises, comme celle que nous vivons actuellement avec la pandémie de coronavirus, donnent souvent naissance à des idées pour rendre le monde meilleur. La nouvelle exposition du Musée national suisse explore ce phénomène en le mettant en perspective avec l’Histoire et l’actualité. Détails.
Гражданство для внуков иммигрантов: миссия невыполнима?С 2018 года внуки иммигрировавших в Швейцарию иностранцев могут получить гражданство по облегченной процедуре. По данным NZZ am Sonntag, этой возможностью воспользовались только 1868 человек – бюрократические препятствия оказались выше, чем ожидалось.
Covid-19: Швейцария разрабатывает сертификат о вакцинацииФедеральное управление здравоохранения (OFSP/BAG) планирует к лету выдавать документ о сделанных против Covid-19 прививках. Ожидается, что сертификат будет признан на международном уровне и позволит избежать ограничений на поездки.
Маэстро, музыку!Вчера в Женеве, в рамках виртуальной пресс-конференции, руководство Оркестра Романдской Швейцарии представило программу предстоящего сезона.
Вакцинация всей страны?Федеральное управление здравоохранения (OFSP/BAG) пообещало сделать вакцины доступными для всего взрослого населения Швейцарии в июне-июле этого года, при благоприятном развитии ситуации.
Вирус – Кризис – УтопияКризисы, подобные тому, что мы переживаем сейчас, во время пандемии коронавируса, часто порождают идеи о том, как сделать мир лучше. Новая экспозиция в Национальном музее Швейцарии исследует этот феномен, рассматривая его с исторической и современной точек зрения.
Covid-19: бесплатные самотесты будут доступны после ПасхиТесты на коронавирус для самостоятельного использования появятся в швейцарских аптеках с 7 апреля. Каждый человек сможет получить пять бесплатных экземпляров в месяц.
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