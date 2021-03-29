Вирус – Кризис – Утопия

Virus – Crise – Utopie

Цюрих

Zurich

с 2021-03-29 00:00:00 по 2021-06-27 00:00:00

Кризисы, подобные тому, что мы переживаем сейчас во время пандемии коронавируса, часто порождают идеи о том, как сделать мир лучше. Новая экспозиция в Национальном музее Швейцарии исследует этот феномен, рассматривая его с исторической и современной точек зрения. Подробности.