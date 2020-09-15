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вторник, 15 сентября 2020 года   

Заголовок

Япония в Базеле

Заголовок на французском

Le Japon en visite à Bâle

Город

Базель

Город на французском

Bâle

Дата Афиши

с 2020-09-15 00:00:00 по 2020-11-15 00:00:00

Анонс русский

В Музее Тэнгли проходит выставка «Ex» необычного японского художника Таро Изуми. Подробности здесь.

Анонс французский

Musée Tinguely vous invite à une exposition « Ex » d’un artistе japonais surprenant, Taro Izumi. Les détails.

 

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среда, 30 сентября 2020 года
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