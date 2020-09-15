Япония в Базеле

В Музее Тэнгли проходит выставка «Ex» необычного японского художника Таро Изуми. Подробности здесь.
Musée Tinguely vous invite à une exposition « Ex » d’un artistе japonais surprenant, Taro Izumi. Les détails.
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Covid-19: новые решения правительстваФедеральный совет утвердил правила карантина для лиц, прибывающих в Швейцарию из соседних стран. Поправки вступают в силу сегодня, 14 сентября 2020 года.
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