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четверг, 10 сентября 2020 года   

Заголовок

Дни европейского наследия в Швейцарии

Заголовок на французском

Journées européennes du patrimoine en Suisse

Город

Берн

Город на французском

Berne

Дата Афиши

с 2020-09-07 00:00:00 по 2020-09-13 00:00:00

Анонс русский

Массовая просветительская акция, проводимая в 50 странах старого континента по инициативе Совета Европы и при поддержке Европейского Союза, пройдет в альпийской республике в 27-й раз. Подробности здесь.

Анонс французский

Une action organisée dans 50 pays d’Europe sur l’initiative du Conseil de l’Europe avec le soutien de l’Union européenne est conduite en Suisse pour la 27ème fois. Les détails.

 

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среда, 30 сентября 2020 года
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