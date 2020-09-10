Дни европейского наследия в Швейцарии

Массовая просветительская акция, проводимая в 50 странах старого континента по инициативе Совета Европы и при поддержке Европейского Союза, пройдет в альпийской республике в 27-й раз. Подробности здесь.
Une action organisée dans 50 pays d’Europe sur l’initiative du Conseil de l’Europe avec le soutien de l’Union européenne est conduite en Suisse pour la 27ème fois. Les détails.
Covid-19: Швейцария включила Украину в «карантинный» списокФедеральное управления здравоохранения (OFSP/BAG) обновило список стран, по возвращении из которых необходимо соблюдать карантин, добавив в перечень десять новых государств, включая Украину и Хорватию, и удалив восемь, в том числе Казахстан и Кыргызстан. Новый список действует с понедельника.
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