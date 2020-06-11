12 июня в Нионском замке открывается выставка «sentiments, signes, passions – à propos du livre d'image», посвященная фильму франко-швейцарского кинорежиссера Жана-Люка Годара «Книга образа». Подробнее – в нашей статье.
Le 12 juin une exposition intitulée «sentiments, signes, passions - à propos du livre d'image» s'ouvre au château de Nyon. Elle est consacrée au film du réalisateur franco-suisse Jean-Luc Godard «Le livre d'images». Plus d’info est disponible dans notre article.
Швейцария открывает границы с ЕвропойС 15 июня будут сняты ограничения на въезд в Конфедерацию для жителей всех стран-членов ЕС/ЕАСТ и Великобритании.
Covid-19: какие страны лучше всех справились с эпидемией?Швейцария заняла первую строчку в составленном консорциумом Deep Knowledge Group рейтинге наиболее безопасных стран во время пандемии коронавируса. Россия – на 61-м месте.
Легенда о швейцарском рае. 10. Швейцарские Альпы – символ красоты и надежностиМы продолжаем публикацию серии очерков российской писательницы и автора Нашей Газеты Натальи Бегловой, посвященных истокам швейцарского мифа. Сегодня речь пойдет о поэзии.
Covid-19: какие страны лучше всех справились с эпидемией?Швейцария заняла первую строчку в составленном консорциумом Deep Knowledge Group рейтинге наиболее безопасных стран во время пандемии коронавируса. Россия – на 61-м месте.
Легенда о швейцарском рае. 10. Швейцарские Альпы – символ красоты и надежностиМы продолжаем публикацию серии очерков российской писательницы и автора Нашей Газеты Натальи Бегловой, посвященных истокам швейцарского мифа. Сегодня речь пойдет о поэзии.
Коррупция на экспортВ интервью SonntagsZeitung российский оппозиционер Алексей Навальный обвинил Генеральную прокуратуру Конфедерации в том, что она поддерживала тесные контакты с представителями российской прокуратуры, что препятствовало проведению расследований предполагаемых случаев отмывания денег в Швейцарии.
Добавить комментарий