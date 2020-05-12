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вторник, 12 мая 2020 года   

Заголовок

Выставка редких часов в Ла Шо-де-Фоне

Заголовок на французском

Exposition de montres rares à La Chaux-de-Fonds

Город

Ла Шо-де-Фон

Город на французском

La Chaux-de-Fonds

Дата Афиши

с 2020-05-12 00:00:00 по 2021-02-28 00:00:00

Анонс русский

В Международном музее часового искусства (MIH) в Ла Шо-де-Фоне до 28 февраля 2021 года можно увидеть экспозицию «Новые приобретения». Подробности – в нашей статье.

Анонс французский

Jusqu’au 28 février 2021, le Musée international d'horlogerie (MIH) de La Chaux-de-Fonds présente l’exposition «Nouvelles acquisitions». Plus d’info est disponible dans notre article.

 

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