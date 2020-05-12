Выставка редких часов в Ла Шо-де-Фоне

В Международном музее часового искусства (MIH) в Ла Шо-де-Фоне до 28 февраля 2021 года можно увидеть экспозицию «Новые приобретения». Подробности – в нашей статье.
Jusqu’au 28 février 2021, le Musée international d'horlogerie (MIH) de La Chaux-de-Fonds présente l’exposition «Nouvelles acquisitions». Plus d’info est disponible dans notre article.
Covid-19: границы должны открыться поэтапноВ рамках проходящей в эти дни внеочередной сессии парламента Национальный совет одобрил постепенное открытие границ: за это предложение проголосовали 129 человек, против – 49.
Covid-19: эпидемия в Швейцарии идет на спадКривую заболеваемости коронавирусом в Швейцарии, видимо, удалось сгладить: во вторник Федеральный департамент здравоохранения (OFSP) сообщил только о 28 новых случаях заражения и шести летальных исходах.
Сценарии второй волны коронавируса и «план Б»Швейцарские ученые представили модели развития событий в Конфедерации в случае возвращения SARS-CoV-2, а их коллеги из Австралии рассказали о том, на что еще, помимо разработки вакцины против Covid-19, важно обратить внимание.
Миф о Штирлице, или Швейцария в фильме «Семнадцать мгновений весны»Благодаря кинорежиссеру Татьяне Лиозновой миллионы советских людей смогли еще в закрытые железным занавесом 1970-е годы почти побывать в Швейцарии. У многих образ маленькой нейтральной альпийском страны с ее горами и озерами, чистыми улицами и окнами, и приветливым обслуживающим персоналом остался неизменным до сих пор. Эх, знали бы они…
Каким будет летний туристический сезон в Швейцарии?Эксперты стараются предугадать будущее, анализируя настроения швейцарских туристов, их покупательную способность и особенности будущей конкуренции между регионами.
Covid-19: масок хватит всемТеперь маски можно купить практически в любой точке Швейцарии, а Конфедерация и кантоны имеют в запасе 100 миллионов масок.
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