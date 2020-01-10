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пятница, 10 января 2020 года   

Заголовок

Сольный концерт Валентины Лисицы

Заголовок на французском

Valentina Lisitsa. Recital

Город

Женева

Город на французском

Genève

Дата Афиши

с 2019-12-23 00:00:00 по 2020-01-21 00:00:00

Анонс русский

После семи с лишним лет отсутствия американская пианистка украинского происхождения – по Википедии – выступит с сольным концертом в Виктория-холле, 21 января 2020 г. Подробности здесь.

Анонс французский

Après sept ans d’absence la pianiste américaine d’origine ukrainien, selon Wikipedia, donnera un récital à Victoria Hall - le 21 janvier 2020. Les détails.

 

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