Если бы в Швейцарии проводился конкурс на звание самого модного кантона, то победителем бы стал Тичино, в котором расположены логистические базы нескольких брендов одежды класса люкс, в том числе Gucci. Как сообщает RTS, итальянская марка появилась в Тичино двадцать лет назад благодаря стараниям одного из самых влиятельных предпринимателей кантона, Сильвио Тарчини. Теперь же «швейцарская долина моды» опустеет: несколько брендов, включая входящую в конгломерат Kering марку Gucci, уходят из Тичино в Пьемонт.

О релокации Gucci стало известно в 2019 году. Реструктуризация касается в первую очередь главного предприятия в Сант-Антонино и логистического центра в Биоджо, а также 17 других объектов, разбросанных по всему кантону. Переезд завершится до конца этого года. Новый логистический центр бренда создан в пьемонтской провинции Новара. Официальной причиной переезда стало желание компании сосредоточить логистическую деятельность в одном регионе. Кроме того, склад в Новаре в восемь раз больше общей площади хранилища в Тичино.

Принятию этого решения предшествовала череда скандалов, связанных с подозрениями в уклонении от уплаты налогов и достойных того, чтобы впоследствии быть экранизированными голливудскими режиссерами в духе недавней ленты «Дом Гуччи». Тичино превратился в центр притяжения для многих модных марок, прежде всего, благодаря привлекательной системе налогообложения. Предприятия, имеющие представительства в этом кантоне, пользуются налоговыми послаблениями, однако их руководство должно проживать и работать в Тичино. Несколько лет назад миланская прокуратура заподозрила, что менеджеры Gucci фактически проживали в Италии, то есть не имели права на налоговые привилегии. В целом, последние несколько лет Gucci нередко попадал в заголовки газет из-за своей практики оптимизации налогов, казавшейся многим спорной. Расследования, обыски, досудебные соглашения, штрафы – после череды скандалов бренд предпочел покинуть швейцарский логистический центр.

В Пьемонт также будут переведены 800 сотрудников компании, большинство из них – это итальянские фронтальеры. Портал Tio сообщал осенью прошлого года о том, что работа в логистических центрах была непростой. Некоторые временные работники рассказывали об очень тяжелых условиях труда, двенадцатичасовых сменах и зарплате менее 2 500 франков. «Я бы никогда не вернулся назад», - заявил журналистам 35-летний фронтальер. Пять опрошенных сотрудников пожаловались на изнурительные рабочие смены и рассказали, что им сообщали их расписание и уведомляли об увольнении за день, причем по Whatsapp.

Для Итальянской Швейцарии уход Gucci будет иметь серьезные экономические последствия, так как марка была крупнейшим налогоплательщиком Тичино, пополнявшим бюджет кантона на несколько десятков миллионов франков в год. Помимо этого, беспокойство кантональных властей и представителей некоторых партий вызывают ставшие ненужными гигантские складские помещения. Логистические центры состоят из огромных зданий: у Gucci их около двадцати, причем самое большое сооружение занимает площадь 330 000 м2 , что эквивалентно трем футбольным полям. Бренд покидает кантон, но здания остаются. Что же с ними делать? В каких целях их использовать?

Очевидно, что кантону нужно каким-то образом компенсировать релокацию брендов. Напомним, что налоговая реформа, одобренная жителями Тичино в 2018 году и вступившая в силу два года спустя, предусматривает увеличение налога с дивидендов одновременно со снижением налога с предприятий и налога на богатство. Тичинским властям придется постараться, чтобы привлечь новых налогоплательщиков и объяснить им сильные стороны действующей системы налогообложения.