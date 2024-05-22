Автор: Надежда Сикорская, Женева, 22.05.2024.
Согласно сегодняшнему мнению специалистов, нормативный подход ко сну может стать причиной бессонницы.|
Selon l’avis des spécialistes, l’approche normative du sommeil peut devenir la source de l’insomnie.
Бессонница. Гомер. Тугие паруса.
Я список кораблей прочел до середины:
Сей длинный выводок, сей поезд журавлиный,
Что над Элладою когда-то поднялся.
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