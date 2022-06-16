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четверг, 16 июня 2022 года   

Женева остается чемпионом по высылке преступников-иностранцев|Genève reste la championne dans le renvoi des criminels étrangers

Автор: Надежда Сикорская, Женева, 16. 06. 2022.

Статья Закона, дающая судьям некоторую свободу действий

Федеральное статистическое управление опубликовало данные, которые могут удивить через шесть лет после вступления в силу соответствующего закона.

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L'Office fédéral de la statistique a publié les données qui peuvent surprendre six ans après l'entrée en vigueur de la loi.

Наши читатели помнят, что 1 октября 2016 года в Швейцарии вступил в силу закон

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