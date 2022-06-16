Автор: Надежда Сикорская, Женева, 16. 06. 2022.
Федеральное статистическое управление опубликовало данные, которые могут удивить через шесть лет после вступления в силу соответствующего закона.|
L'Office fédéral de la statistique a publié les données qui peuvent surprendre six ans après l'entrée en vigueur de la loi.
Наши читатели помнят, что 1 октября 2016 года в Швейцарии вступил в силу закон
Швейцария – в Совете Безопасности ООНЭто историческое событие произошло вчера, согласно плану и без сюрпризов.
Covid-19: заболеваемость коронавирусом снова растетЗа прошедшую неделю число инфекций в Швейцарии увеличилось на 48,2%. В чем причина?
Швейцария вводит эмбарго на российскую нефть10 июня Федеральный совет принял решение перенять шестой пакет европейских санкций, который включает запрет на поставки «черного золота» из России.
Война, голод и нищетаВ своем новом отчете группа ООН по реагированию на глобальные кризисы (GCRG) пришла к выводу, что война в Украине привела к крупнейшему кризису стоимости жизни в 21 веке.
Новый статус для всех беженцев?Швейцарская организация по оказанию помощи беженцам (OSAR) предлагает ввести новый тип разрешения для просителей убежища, чтобы устранить неравенство по сравнению с теми, кто имеет право на получение статуса S.
Давление США на Швейцарию продолжаетсяНасколько справедлива критика в отношении швейцарского финансового центра? И какие усилия по поиску санкционных активов предпринимает Берн по сравнению с другими странами?
Добавить комментарий