Автор: Заррина Салимова, Берн, 1. 06. 2022.
Швейцарская организация по оказанию помощи беженцам (OSAR) предлагает ввести новый тип разрешения для просителей убежища, чтобы устранить неравенство по сравнению с теми, кто имеет право на получение статуса S.|
L’Organisation suisse d’aide aux réfugiés (OSAR) propose d’introduire un nouveau statut de protection pour les demandeurs d’asile afin d’éliminer les inégalités par rapport aux personnes pouvant bénéficier du statut S.
Активировав впервые в истории защитный статус S
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Новый статус для всех беженцев?Швейцарская организация по оказанию помощи беженцам (OSAR) предлагает ввести новый тип разрешения для просителей убежища, чтобы устранить неравенство по сравнению с теми, кто имеет право на получение статуса S.
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