Автор: Лейла Бабаева, Берн, 19. 01. 2021.
В рамках исследования «Swiss national Covid-19 lung study», проведенного под руководством Университетского госпиталя Берна, ученые проанализировали данные о 113 больных, у 66 из которых была диагностирована тяжелая форма заболевания, у остальных – легкая или умеренно тяжелая. Тесты уровня поглощения кислорода включали, среди прочего, рентгенографию легких после шестиминутной ходьбы. Кроме того, были учтены такие факторы, как индекс массы тела, табакокурение, возраст, перенесенные ранее заболевания и т.д. «Swiss national Covid-19 lung study» - первое исследование национального масштаба, посвященное состоянию легких после Covid-19. В работе приняли участие девять центров пульмонологии, расположенные в Тичино, Романдии и немецкоязычных кантонах.
В целом, систематическая рентгенография грудных клеток пациентов с Covid-19 позволила выявить присутствие изменений в легких. Врачи подчеркивают необходимость собрать больше информации о влиянии этой болезни на легкие в средне- и долгосрочной перспективе. Авторы исследования пришли к выводу, что пациенты нуждаются в долгой реабилитации и терапии после того, как пройдет острая стадия заболевания, так как последствия наблюдаются не только в легких, но и в сердечно-сосудистой системе. Доступные сегодня данные и информация, которая будет собрана в рамках последующих исследований, позволят обеспечить максимально эффективное лечение пациентов, заразившихся новым коронавирусом.
Тем временем ученые Базельского университета обнаружили в легких клетки иммунной системы, которые играют ключевую роль в борьбе с возбудителями гриппа. Предполагается, что эти клетки могут быть полезны в борьбе с другими патогенами, вызывающими респираторные заболевания, в том числе с SARS-CoV-2. Исследователи назвали находку Т-клетками памяти, последние остаются в легких долгое время после того, как человек переболел гриппом. Результаты исследования опубликованы в журнале Science Immunology.
В настоящее время о Т-клетках в легких известно мало, поскольку ранее исследователи изучали такие клетки в крови и лимфе. Т-клетки делятся на два типа: первые в случае повторного заражения гриппом выделяют особые сигнальные вещества, вторые реагируют на сигнал и принимают участие в производстве антител. Такая деятельность помогает организму эффективнее бороться с патогенами. Ученые подчеркивают, что в будущем, вероятно, появится возможность производить вакцины, способствующие образованию таких Т-клеток, однако прежде необходимо провести дополнительные исследования.
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