София Синицкая и ее "Черная Сибирь"

Правление Русского кружка приглашает вас на очередное собрание Кружка. Пкркд вами выступит писательница София Синицкая – лауреат литературной премии имени Н. В. Гоголя (в номинации «Вий»), финалист премий «НОС», «Национальный бестселлер», «Ясная Поляна», «Большая книга», автор книг «Мироныч, дырник и жеможаха. Рассказы о Родине», 2018, «Сияние „жеможаха“», 2020, «Хроника Горбатого», 2022, «Черная Сибирь», 2023.
София СИНИЦКАЯ, пожалуй, «один из самых петербургских авторов», и уж наверняка новый и оригинальный голос в панораме современной русской литературы. В ее прозе смешиваются фантасмагория и гротеск, трагедия и юмор — характеристики смелые, когда действие романа происходит в охваченном войной Донбассе, куда попал француз-чудак Гастон, «чтобы помочь». Такова ситуация в «пацифистском», а значит, потенциально скандальном романе «Черная Сибирь», только что вышедшем в петербургском издательстве «Лимбус Пресс». София Валентиновна будет рассказывать о разных своих книгах, которые, по ее же словам, «объединены темой памяти, войны, истории маленького человека на фоне грандиозных и трагических событий».
Встреча состоится в четверг 23 ноября в 20:00 ч. в аудитории Phil 211 Bâtiment des Philosophes (22, bd des Philosophes)
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