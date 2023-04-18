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вторник, 18 апреля 2023 года   

Заголовок

"Ромео и Джульетта"

Заголовок на французском

"Romeo et Juliette"

Город

Цюрих

Город на французском

Zurich

Дата Афиши

с 2023-04-14 00:00:00 по 2023-05-18 00:00:00

Анонс русский

На сцене цюрихского театр Opernhaus Zürich идет одна из самых романтических опер – «Ромео и Джульетта» Шарля Гуно в новой постановке. Подробности здесь.

Анонс французский

L’Opernhaus de Zürich présente sa nouvelle production de « Roméo et Juliette » de Charles Gounod, un opéra romantique par excellence. Les détails

 

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