"Турандот"

В эти дни на сцене Большого театра Женевы идет зрелищная постановка незаконченного шедевра Джакомо Пуччини. Подробности здесь.
La production spectaculaire du chef d’œuvre inachevé de Giacomo Puccini est présentée sur la scène du Grand Théâtre de Genève. Les détails.
Гисбах : yникальный водопад и самый старый фуникулер ЕвропыМы продолжаем серию публикаций о развитии горного туризма в Швейцарских Альпах.
Нацбанк поднял ключевую процентную ставку впервые за 15 летЧтобы противостоять инфляции, Швейцарский национальный банк (ШНБ) решил ужесточить денежно-кредитную политику, увеличив ключевую процентную ставку с -0,75% до -0,25%.
Женева остается чемпионом по высылке преступников-иностранцевФедеральное статистическое управление опубликовало данные, которые могут удивить через шесть лет после вступления в силу соответствующего закона.
Гисбах : yникальный водопад и самый старый фуникулер ЕвропыМы продолжаем серию публикаций о развитии горного туризма в Швейцарских Альпах.
Война, голод и нищетаВ своем новом отчете группа ООН по реагированию на глобальные кризисы (GCRG) пришла к выводу, что война в Украине привела к крупнейшему кризису стоимости жизни в 21 веке.
Новый статус для всех беженцев?Швейцарская организация по оказанию помощи беженцам (OSAR) предлагает ввести новый тип разрешения для просителей убежища, чтобы устранить неравенство по сравнению с теми, кто имеет право на получение статуса S.
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