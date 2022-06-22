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среда, 22 июня 2022 года   

Заголовок

"Турандот"

Заголовок на французском

"Turandot"

Город

Женева

Город на французском

Genève

Дата Афиши

с 2022-06-21 00:00:00 по 2022-07-03 00:00:00

Анонс русский

В эти дни на сцене Большого театра Женевы идет зрелищная постановка незаконченного шедевра Джакомо Пуччини. Подробности здесь.

Анонс французский

La production spectaculaire du chef d’œuvre inachevé de Giacomo Puccini est présentée sur la scène du Grand Théâtre de Genève. Les détails

 

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среда, 31 августа 2022 года
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