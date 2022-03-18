Алина Кабаева не находится в Швейцарии

За последнюю неделю в редакцию Нашей Газеты поступило несколько обращений с просьбой опубликовать текст циркулирующей петиции, цель которой – установить местонахождение подруги президента Путина Алины Кабаевой, бывшей спортсменки и члена Думы Российской Федерации. По предположениям авторов, она смогла проникнуть на территорию Швейцарии и получить здесь легальный статус.

Тон этого документа сделал невозможным его публикацию в нашем издании. Однако мы обещали навести справки и сдержали слово. В среду редактор Нашей Газеты направила официальный запрос сначала спикеру швейцарского МИДа, а затем, по его совету, полученному буквально через считанные минуты, - главе департамента по связям с общественностью Федеральной миграционной службы (SEM).

Сегодня утром мы получили от г-на Даниэля Баха ответ: «Федеральный департамент юстиции и полиции не имеет никаких сведений о присутствии этой личности в Швейцарии. Необходимые проверки были проведены».

Со своей стороны редакция Нашей Газеты предложила г-ну Баху использовать нашу площадку для распространения официальной информации, касающейся нашей многонациональной аудитории. Предложение было с благодарностью принято.

Обращаем ваше внимание на то, что на сайте SEM в последние дни появилась актуальная информация на украинском языке.