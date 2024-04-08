Вера Павлова: "Письма в соседнюю комнату"

Какую ипотечную стратегию лучше выбрать?Как отреагировал рынок недвижимости на снижение ключевой ставки Нацбанка? И что стоит учитывать тем, кто планирует взять кредит на покупку дома или квартиры?
Тюрьма – дом поэзии?В некоторых странах поэтов арестовывают за пару строф, прочитанных на площади (плавали, знаем), в других же, наоборот, бывшие тюрьмы превращают в Дома поэзии. Что из этого больше способствует писанию, неизвестно, но есть повод об этом поразмышлять – открытие Дома Швейцарской поэзии. Предоставляем слово поэту.
«Святой Франциск Ассизский» впервые в Романдской Швейцарии11 апреля вы сможете одними из первых увидеть монументальное произведение Оливье Мессиана на сцене Большого театра Женевы.
420 000 долларов за часы F.P.JourneВырученные на благотворительном аукционе средства будут переданы в Фонд исследований рака груди.
Весенние прогулки по ШвейцарииЛуга, горы, равнины и живописные деревни – идеальный вариант, чтобы отрешиться от повседневных забот и набраться новых сил.
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