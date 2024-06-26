Новый глава Национального банка Швейцарии

В среду 26 июня Федеральный совет назначил Мартина Шлегеля председателем Совета управляющих Швейцарского национального банка (ШНБ). Ранее занимавший пост вице-президента, он сменил Томаса Джордана, который возглавлял центральный банк Швейцарии с апреля 2012 года.

Антуан Мартен займет пост заместителя председателя, а Петра Тшудин, до сих пор являвшаяся кандидатом в члены Совета управляющих, войдет в его состав, говорится в пресс-релизе Федерального департамента финансов

Томас Джордан начал работать в ШНБ в Цюрихе в 1997 году и был назначен членом Совета управляющих в мае 2007 года. В апреле 2012 года уроженец Биля-Бьенна возглавил швейцарский центральный банк, который в то время находился в кризисе после отставки Филиппа Хильдебранда. Хильдебранд был вынужден уйти в отставку после неоднозначных валютных операций, проведенных его тогдашней женой, о чем Наша Газета своевременно рассказала.

Отмена минимального курса швейцарского франка к евро в 2015 году стала одним из главных событий президентства Томаса Джордана, в то время как кризис, вызванный пандемией Ковид-19, и крах Credit Suisse ознаменовали конец его президентского срока.

Отстаивая в течение многих лет, вопреки всему, ультра покладистую монетарную политику, что вызвало гнев швейцарского банковского сектора, уходящий председатель ШНБ в сентябре 2022 года положил конец отрицательным процентным ставкам, которые сам же ввел в 2015-м.