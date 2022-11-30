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среда, 30 ноября 2022 года   

Уважаемые читатели! Все мы ждем окончания войны в Украине. Как вы думаете, каким образом она завершится? Предлагаем два варианта ответов, понимая, что могут быть и другие.

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Мнение читателей

Уважаемые читатели! Все мы ждем окончания войны в Украине. Как вы думаете, каким образом она завершится? Предлагаем два варианта ответов, понимая, что могут быть и другие.
Война завершится на поле боя
33%
Война завершится путем дипломатических переговоров
67%
Всего голосов: 6

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