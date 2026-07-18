Широкоплечные пиджаки, лоуферы и «джинсы бойфренда» - девушки не раз заимствовали вещи из гардероба парней. Но обратного эффекта до сих пор никто не наблюдал. И вот Levi’s, похоже, решили восстановить справедливость. Марка выпустила мужские джинсы «Ex-Girlfriend jean». Неужели сильный пол посягает на женский гардероб?